Milano come Firenze: Inter e Milan alle prese con il problema stadio. Progetto bloccato, pronto lo spostamento fuori città

Inter e Milan sono pronte a costruire il nuovo stadio lontano da San Siro. Il progetto attuale ha infatti subito l’ennesima frenata e questa volta potrebbe essere quella decisiva, con i due club che si stanno dunque guardando attorno. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la burocrazia sta rallentando troppo le operazioni. Le due società si sono dette disponibili al dibattito necessario per legge, ma non sono disposte a spendere altri milioni in nuovi studi di fattibilità senza alcun tipo di garanzia.

Adesso dunque Inter e Milan stanno valutando le alternative rispetto a San Siro. Quella più probabile, attualmente, è l’area di Sesto San Giovanni. Finora, sottolinea la rosea, non si hanno notizie di contatti diretti fra i dirigenti e il sindaco di Sesto, ma nei prossimi mesi la vicenda potrebbe subire una svolta. Troppi ostacoli, troppe polemiche, troppe opposizioni: la strada che porta alla realizzazione del nuovo San Siro si fa sempre più in salita.