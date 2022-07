Milenkovic all’Inter? Sì, ma c’è una condizione da rispettare

Non arriva alcun tipo di aggiornamento su una possibile cessione di Milan Skriniar da parte dell’Inter. Tutto tace, almeno stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nonostante gli apparenti interessi di Paris Saint-Germain e Chelsea per il centrale nerazzurro. Che, a questo punto, potrebbe anche restare e rinnovare il contratto.

Di conseguenza, questo fase di stallo fa sì che nessuno dell’Inter muova un passo in direzione della Fiorentina per arrivare a Nikola Milenkovic, che in nerazzurro potrebbe sbarcare solo in caso di addio dello slovacco. L’unica operazione possibile, ad oggi, sarà l’arrivo di un centrale che faccia da back-up di De Vrij: di Acerbi s’è già detto, ma l’Inter sta prendendo in esame anche profili più giovani.