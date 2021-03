Milenkovic assente, Pezzella ingenuo, Quarta distratto. Quello che sostituisce Dragowski non è proprio il miglior Terracciano

Continua la rubrica di Fiorentinanews.com dedicata all’analisi della fase difensiva della Fiorentina, con un’attenzione particolare agli eventuali gol subiti dalla squadra di Cesare Prandelli.

Contro il Milan la retroguardia viola si è rivelata il punto debole della squadra. A partire da Milenkovic, apparso insicuro ogni volta che il pallone arriva dalle sue parti. Colpi di testa a casaccio e interventi imprecisi da parte di un giocatore che già da tempo dovrebbe restare fuori e invece è sempre in campo. Non meglio di lui Pezzella, che se in attacco sfiora il gol dell’anno con un colpo di tacco volante, in difesa soffre le pene dell’inferno. Il duello con Ibrahimovic è impietoso, e in occasione del primo gol il capitano viola è fin troppo leggero nel duello. C’è da dire che nell’occasione la responsabilità principale è di Martinez Quarta, che si dimentica di salire tenendo in gioco il campione svedese. Errore decisivo e poco di buono, stavolta, nella partita del promettente difensore argentino.

Nel complesso l’unico a salvarsi risulta essere Caceres, autore di una partita di grande grinta come suo solito. Bene anche negli episodi, come quando pulisce l’area in rovesciata dopo la traversa di Ibrahimovic. Vittima sacrificale invece Venuti, che Prandelli manda in campo con lo scopo di dare maggiore solidità difensiva ottenendo l’effetto contrario. La colpa non è direttamente dell’ex Benevento, ma i fatti dicono che dal momento del suo ingresso il Milan ha ribaltato la partita.

Chiudiamo con il giudizio sui portieri. Usiamo il plurale perché Dragowski, dopo aver subito un gol imparabile ed essere stato salvato dalla traversa, si fa male nell’effettuare un rinvio dal fondo ed è costretto a uscire. Al suo posto entra Terracciano, che però non appare particolarmente in giornata. Non che abbia colpe sul gol di Brahim Diaz, così come sul tiro a effetto di Chalanoglu che si infila nell’angolino con un giro molto difficile da intuire. Poteva costare caro però il palo colpito da Ibrahimovic, sugli sviluppi di un cross venuto male che aveva nettamente sorpreso il portiere viola.