Milenkovic batte tutti, Dragowski fa en-plein ma solo in campionato. Gli undici minuti di Montiel, ma che impatto!

Non c’è dubbio alcuno su chi sia stato finora il giocatore più impiegato della Fiorentina: è il difensore Nikola Milenkovic, ovvero colui che è sempre stato sul terreno di gioco sia in campionato che in Coppa Italia per un totale di 1470 minuti. Avrebbe potuto affiancarlo il portiere Bartłomiej Drągowski che ha fatto l’en-plein ma solo in campionato, visto che in Coppa è stato schierato come titolare Pietro Terracciano.

Per il momento deludente in tutti i sensi l’apporto di Josè Callejon che ha giocato 374 minuti e che ha fatto un solo gol contro il Padova in Coppa Italia, per altro con la complicità della deviazione di un avversario.

E quello che ha giocato meno chi è? E’ Cristóbal Montiel Rodríguez che è stato impiegato solamente per 11 minuti. Ma che impatto che ha avuto sulle vicende della Fiorentina, perché in questi 11 minuti ha segnato anche una rete che è stata decisiva per il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia.

Milenkovic: 1.470 minuti giocati – 16 presenze totali – 2gol

1.260 minuti, 14 presenze e 2 gol in campionato

210 minuti, 2 presenze e 0 gol in Coppa Italia

Biraghi: 1.306 minuti giocati – 16 presenze totali – 1 gol

1.174 minuti, 14 presenze e 1 gol in campionato

132 minuti, 2 presenze e 0 gol in Coppa Italia

Dragowski: 1.260 minuti giocati – 14 presenze totali – 21 gol subiti

1.260 minuti, 14 presenze e 21 gol subiti in campionato

0 minuti, 0 presenze e 0 gol in campionato

Amrabat: 1.260 minuti giocati – 15 presenze totali – 0 gol

1.140 minuti, 14 presenze e 0 gol in campionato

120 minuti, 1 presenza e 0 gol in Coppa Italia

Castrovilli: 1.226 minuti giocati – 16 presenze totali – 4 gol

1.061 minuti, 14 presenze e 4 gol in campionato

165 minuti, 2 presenze e 0 gol in Coppa Italia

Caceres: 1.052 minuti giocati – 12 presenze totali – 1 gol

943 minuti, 11 presenze e 1 gol in campionato

109 minuti, 1 presenza e 0 gol in Coppa Italia

Vlahovic: 991 minuti giocati – 15 presenze totali – 4 gol

856 minuti, 13 presenze e 4 gol in campionato

135 minuti, 2 presenze e 0 gol in Coppa Italia

Ribery: 922 minuti giocati – 13 presenze totali – 0 gol

899 minuti, 12 presenze e 0 gol in campionato

23 minuti, 1 presenza e 0 gol in Coppa Italia

Pezzella: 807 minuti giocati – 10 presenze totali – 1 gol

739 minuti, 9 presenze e 1 gol in campionato

68 minuti, 1 presenza e 0 gol in Coppa Italia

Bonaventura: 791 minuti giocati – 13 presenze totali – 0 gol

791 minuti, 13 presenze e 0 gol in campionato

0 minuti, 0 presenze e 0 gol in campionato

Pulgar: 680 minuti giocati – 12 presenze totali – 0 gol

470 minuti, 10 presenze e 0 gol in campionato

210 minuti, 2 presenze e 0 gol in Coppa Italia

Kouame: 529 minuti giocati – 15 presenze totali – 1 gol

446 minuti, 13 presenze e 1 gol in campionato

83 minuti, 2 presenze e 0 gol in Coppa Italia

Igor: 505 minuti giocati – 8 presenze totali – 0 gol

363 minuti, 6 presenze e 0 gol in campionato

142 minuti, 2 presenz2 e 0 gol in Coppa Italia

Lirola: 500 minuti giocati – 11 presenze totali – 0 gol

460 minuti, 10 presenze e 0 gol in campionato

40 minuti, 1 presenza e 0 gol in Coppa Italia

Venuti: 421 minuti giocati – 8 presenze totali – 1 gol

331 minuti, 7 presenze e 0 gol in campionato

90 minuti, 1 presenza e 1 gol in Coppa Italia

Callejon: 374 minuti giocati – 8 presenze totali – 1 gol

329 minuti, 7 presenze e 0 gol in campionato

45 minuti, 1 presenza e 1 gol in Coppa Italia

Cutrone: 282 minuti giocati – 13 presenze totali – 0 gol

185 minuti, 11 presenze e 0 gol in campionato

97 minuti,2 presenze e 0 gol in Coppa Italia

M. Quarta: 230 minuti giocati – 3 presenze totali – 0 gol

140 minuti, 2 presenze e 0 gol in campionato

90 minuti, 1 presenza e 0 gol in Coppa Italia

Borja Valero: 223 minuti giocati – 9 presenze totali – 0 gol

143 minuti, 8 presenze e 0 gol in campionato

80 minuti, 1 presenza e 0 gol in Coppa Italia

Terracciano: 210 minuti giocati – 2 presenze totali – 1 gol subito

0 minuti, 0 presenze e 0 gol subiti in campionato

210 minuti, 2 presenze e 1 gol subito in Coppa Italia

Duncan: 206 minuti giocati – 5 presenze totali – 0 gol

161 minuti, 4 presenze e 0 gol in campionato

45 minuti, 1 presenza e 0 gol in Coppa Italia

Barreca: 154 minuti giocati – 3 presenze totali – 0 gol

76 minuti, 2 presenze e 0 gol in campionato

78 minuti, 1 presenza e 0 gol in Coppa Italia

Eysseric: 130 minuti giocati – 3 presenze totali – 0 gol

70 minuti, 2 presenze e 0 gol in campionato

60 minuti, 1 presenza e 0 gol in Coppa Italia

Saponara: 117 minuti giocati – 3 presenze totali – 0 gol

50 minuti, 2 presenze e 0 gol in campionato

67 minuti, 1 presenza e 0 gol in Coppa Italia

Montiel: 11 minuti giocati – 1 presenza totale – 1 gol

0 minuti, 0 presenze e 0 gol in campionato

11 minuti, 1 presenza e 1 gol in Coppa Italia