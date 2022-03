Milenkovic, che fai? Le prospettive del difensore della Fiorentina

Un altro dei temi importanti per la Fiorentina che verrà è il futuro di Nikola Milenkovic, che l’estate scorsa ha prolungato di un anno il contratto con il club viola per evitare di andarsene a parametro zero.

Sul giocatore potrebbero tornare forti le sirene di mercato della passata stagione, soprattutto quelle in arrivo dalla Premier League. Nelle settimane scorse, si sarebbero mossi sulle sue tracce anche emissari dello United, arrivati in Italia per osservarlo di persona: serve però l’offerta giusta.

Al momento, la questione è aperta, perché una eventuale qualificazione in Europa della Fiorentina potrebbe pure cambiare la prospettiva, a cominciare dallo stesso calciatore, per niente distratto dalle notizie che lo riguardano.