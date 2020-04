Milenkovic conquistato da Firenze: le sue intenzioni per il futuro ora sono più chiare che mai

Che Nikola Milenkovic abbia conquistato l’ambiente viola per le sue qualità da grandi difensore non è certo una novità. Stacco di testa imperioso, tecnica elevata, fiuto del gol e poche sbavature nelle gare giocate in questa stagione con la maglia viola lo rendono uno dei giocatori più cercati nel suo ruolo. Nei giorni scorsi le voci di mercato indicavano un Atletico Madrid pronto a fare carte false per aggiudicarselo, ma ci sentiamo di poter ribadire che la Fiorentina farà di tutto pur di tenersi stretta il forte centrale serbo. Dopotutto il primo ad essere convinto della Fiorentina e di Firenze è lui stesso, come dichiarato in una recente intervista nel corso della quale ha espresso ha tanti motivi sul perché è bello e importante vestire una maglia come quella viola. In base a queste dichiarazioni viene quindi spontaneo poter dire che anche Milenkovic può rappresentare il futuro della squadra gigliata, sia per la sua giovane età che per le qualità mostrate fino ad ora in campo. La Fiorentina dalla sua sa bene quanto può valere un giocatore così al giorno d’oggi nonostante un mercato destinato purtroppo ad andare al ribasso, ma perché privarsene e fare a meno di una colonna portante della difesa dell’oggi e del domani? Anche perché, per evidenziare ulteriormente il concetto, non è più il tempo di fare plusvalenze per dover riprogrammare il mercato.