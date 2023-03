Milenkovic: “Contentissimo che il gol sia arrivato proprio stasera alle 200 presenze in viola. Stiamo rimettendo le cose a posto”

Molto felice Nikola Milenkovic di aver ritrovato il gol in una serata così positiva, commentata al media ufficiale viola:

“Una vittoria da squadra, all’andata avremmo meritato di vincere in modo più ampio e sapevamo che la qualificazione non era chiusa. La partita si è messa in salita però abbiamo reagito a nostro modo e ribaltato meritatamente la partita. 200 gare con la Fiorentina? Un bellissimo traguardo per me, 200 partite in maglia viola sono una cosa importante per me. Ma sono contentissimo per il passaggio del turno, quest’anno ho avuto tante occasione e potevo segnare di più ma sono contentissimo che sia arrivato oggi.

Anche quando abbiamo preso gol non abbiamo cambiato atteggiamento, abbiamo creato tante occasioni e ultimamente stiamo segnando tanto, è una cosa molto positiva per noi. I tifosi qui? Li ringraziamo tantissimo, per noi questo supporto è molto importante. Il Lecce? Stasera ci godiamo questa vittoria e da domani voltiamo pagina, il Lecce è una partita importantissima perché siamo ancora un po’ in ritardo però stiamo rimettendo le cose a posto anche lì”.