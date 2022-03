Milenkovic continua ad essere cercato dai club inglesi. La Fiorentina deve tutelarsi in vista del mercato estivo

Continuano a susseguirsi i rumors di mercato riguardo al difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic, il quale ha il contratto in scadenza con il club viola nel 2023. Il tabloid inglese Daily Mail riferisce che ci sono due club di Premier League intenzionati fortemente ad aggiudicarsi il giocatore.

Il Manchester United è quella più interessata al centrale viola, ma potrebbe tentare l’affondo per lui soltanto in caso di qualificazione in Champions League per poter disporre della liquidità necessaria dato la Fiorentina parte da una valutazione di non meno di 25 milioni di euro per il giocatore.

L’altra squadra in questione è il West Ham, pronto a fare sul serio per Milenkovic e intenzionata a riaffondare il colpo dopo l’interessamento estivo. Per adesso si tratta soltanto di voci di mercato, ma resta di fatto che la Fiorentina deve decidere il prima possibile sul da farsi per il futuro del centrale della Nazionale sMileerba.