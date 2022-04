Milenkovic: “Contro la Juventus sarà una partita importante per tutti. Vogliamo fare l’impresa e andare in finale”

Nel post partita di Fiorentina-Venezia ha parlato ai canali della società viola il difensore Nikola Milenkovic. Queste le sue parole:

“Quest’anno stiamo facendo buoni risultati in casa, i tifosi sono il nostro 12esimo uomo e ci aiutano tantissimo. Da inizio anno è mancata un po’ di continuità, ora abbiamo anche questa. Il vento ha condizionato la partita sia per noi che per loro. Abbiamo fatto un grande primo tempo, poi il secondo siamo calati un po’. Ormai ci conosciamo bene e ci troviamo quasi a memoria. Questo è merito di tutta la squadra, di come pressa contro chiunque, ma anche del mister, che ci mette bene in campo e ci troviamo bene. Contro la Juventus sarà importante per tutti, per noi e per la città. Vogliamo fare l’impresa e andare in finale”