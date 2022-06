Milenkovic costretto agli straordinari: “E’ stata davvero dura, ma la motivazione e la voglia ci sono sempre”

Il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, è ancora impegnato con la propria nazionale nelle partite di Nations League. Dopo il match pareggiato contro la Slovenia, il centrale viola ha detto: “Peccato per il risultato, siamo stati migliori rispetto ai nostri avversari, soprattutto nel primo tempo. C’è stato un calo nel secondo, un calo di concentrazione, ma siamo anche alla fine della stagione. In compenso l’impegno è stato massimo, abbiamo provato a vincere fino all’ultimo”.

Milenkovic ha poi aggiunto: “Abbiamo fatto del nostro meglio, ci siamo rialzati dopo la sconfitta precedente, volevamo vincere più di ogni altra cosa. Quello che abbiamo mostrato nella prima parte di gara dovrebbe essere un esempio di come dovremmo giocare sempre”.

Milenković è l’unico calciatore ad essere rimasto sempre in campo in ciascuna delle quattro partite della Serbia: “E’ stata davvero dura, tante partite in un breve lasso di tempo. La motivazione e la voglia di giocare per la Serbia c’è sempre, è stato lo stesso anche questa volta”.