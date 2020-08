Milenkovic è fondamentale per la Fiorentina. A dimostrarlo un record che lo rende unico in Italia

Il difensore serbo della Fiorentina, Nikola Milenkovic è al centro di tanti intrecci di mercato. Il giocatore, però, ha stabilito un record in Serie A.

Milenkovic, infatti, è il giocatore di movimento con più minuti in campo di tutto il campionato. Con 3257 minuti in campo, Milenkovic ha dimostrato di essere un giocatore cardine per la Fiorentina.

Vedremo che ne sarà nel futuro, intanto Milenkovic si gode questo record dopo una grande stagione.