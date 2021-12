Milenkovic e la clausola… che non c’è: la Fiorentina e il difensore serbo decideranno insieme il rispettivo futuro

Minaccia Milan su Nikola Milenkovic? Forse sì ma non per via della fantomatica clausola rescissoria di cui ha parlato La Gazzetta dello Sport, una clausola bella comoda da 15 milioni per trovare facilmente il sostituto dell’infortunato Kjaer. E invece, secondo quanto raccolto dalla redazione di Fiorentinanews.com, tale clausola non sarebbe mai stata inserita nel rinnovo di contratto della scorsa estate da parte della Fiorentina. Il serbo ha prolungato fino al 2023, lasciandosi aperto ogni tipo di soluzione per il futuro ma senza condizionarlo ad un prezzo così basso: le parti si confronteranno quindi per decidere cosa fare, tra gennaio e giugno ma senza la spada di Damocle di un prezzo prestabilito.