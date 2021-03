Milenkovic e Pezzella: La valigia è pronta. Permanenza alla Fiorentina in bilico per altri due giocatori

Il reparto difensivo della Fiorentina è destinato a cambiare volto nella prossima stagione. Su La Gazzetta dello Sport di stamani leggiamo che Pezzella e Milenkovic sono già pronti con la valigia in mano. 15 milioni di euro la valutazione del primo, che è stato vicino ad andare al Milan la scorsa estate. Il Napoli e la Roma hanno sondato già il terreno per averlo.

Il serbo invece è indirizzato in Inghilterra per una cifra che si aggira sui 30-35 milioni di euro. Il Manchester United è partito prima di tutti, ma in Premier League ci sono anche altri club pronti a prenderlo.

A fine campionato la società viola valuterà anche le posizioni dell’uruguaiano Caceres e di Biraghi. L’ex Juventus e Lazio è in scadenza di contratto, ma vorrebbe restare ancora un anno a Firenze e potrebbe quindi accettare un ridimensionamento economico. A decidere sul suo futuro sarà la figura tecnica che guiderà la Fiorentina nella prossima stagione. Stesso discorso per Biraghi che non sta disputando un campionato all’altezza delle aspettative del giocatore e della società.