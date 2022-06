Milenkovic e quelle forti sirene nerazzurre. La Fiorentina ha già tracciato l’identikit dell’eventuale sostituto

Le sirene dell’Inter sul conto di Milenkovic continuano a squillare con forza e la sensazione, dopo il rinnovo di un anno la scorsa estate, è che trattenere ancora il serbo a Firenze sarà difficile: nulla sul conto del classe ’97 è stato per il momento deciso in casa viola ma la squadra mercato è già al lavoro per non farsi trovare impreparata.

L’identikit per colui che potrebbe essere il partner di Igor è già stato tracciato e ha tutta l’aria di essere, dopo la punta e il terzino destro, l’investimento più oneroso che la Fiorentina si sobbarcherà. Già tracciata intanto la strada a centrocampo, dove con l’addio di Torreira (l’elemento più importante dell’ultima annata) è ormai dato in arrivo Grillitsch. A riportarlo è il Corriere dello Sport.