Milenkovic e tutta la frustrazione dei tifosi del West Ham

Il calciomercato al tempo di internet produce molte aspettative e anche molte frustrazioni. Tutte sensazioni che vivono i tifosi della Fiorentina, ma anche quelli del West Ham, giusto per fare una comparazione.

I supporters degli Hammers stanno attendendo con impazienza novità sulla firma di Nikola Milenkovic. Nel frattempo ironizzano anche sulle formule “edging closer to deal” (“Accordo vicino alla conclusione”) e “matter of hours” (“una questione di ore”) che sono state utilizzate molto spesso in questi giorni da giornalisti e mass media d’Oltremanica relativamente al trasferimento del giocatore a Londra.

Accuse di immobilismo vengono fatte alla proprietà il tutto mentre il manager, David Moyes, sarebbe sempre più in fervente attesa di rinforzi in vista dell’inizio del campionato che in Inghilterra comincerà questo fine settimana.