Milenkovic e un futuro con molte incognite. Tentativo Fiorentina per il prosieguo del matrimonio

Tante trattative, specialmente una con il West Ham, ma risultati infruttuosi. La scorsa estate, la Fiorentina ha trattato la cessione di Nikola Milenkovic senza però trovare un accordo che soddisfacesse le richieste del club.

E alla fine tutto si è chiuso con un prolungamento di contratto che è arrivato a sorpresa ma che era in pratica stato concordato tra le parti. Solo che questo accordo prevede una scadenza giugno 2023 che in pratica dà al club viola un’altra possibilità di cessione remunerata prima dello svincolo.

E’ un futuro che, allo stato attuale delle cose presenta molte incognite, quello legato al difensore serbo. Il club viola però farà un altro tentativo per far proseguire questo matrimonio con uno dei giocatori migliori presenti nella rosa della squadra.

Milenkovic è qui in Toscana dal 2017 ed è una sorta di veterano, nonostante i suoi 24 anni. E’ uno sui quali puoi fare affidamento per il futuro e da queste considerazioni si può ripartire per cercare di convincerlo a restare ancora. E magari anche una qualificazione ad una competizione europea potrebbe dare quella spinta in più per ‘gratificare’ questo calciatore.