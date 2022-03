Milenkovic e un futuro lontano da Firenze? Il contratto che scade nel 2023 potrebbe essere prolungato dalla Fiorentina

Dopo un inizio di stagione altalenante, le prestazioni di Nikola Milenkovic sono gradualmente migliorate, anche da quando Vincenzo Italiano gli ha affiancato Igor. Il destino, però, del serbo è ancora in bilico, visto che la scorsa estate la società viola gli aveva allungato il contratto di un solo anno.

Il futuro di Milenkovic potrebbe infatti non essere alla Fiorentina. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la sua permanenza, che sembrava molto difficile la scorsa estate, potrebbe però essere ancora presa in considerazione, con la società viola che proverà a offrirgli il rinnovo del contratto. Attualmente in scadenza nel 2023, il futuro del difensore serbo è ancora tutto da scrivere.