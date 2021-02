Milenkovic e una squalifica che pesa più del dovuto

Oltre al danno di un’espulsione che ha compromesso la partita della Fiorentina contro il Torino, anche la beffa di una squalifica di ben due giornate per Nikola Milenkovic. La società viola, come abbiamo anticipato ieri, farà ricorso alla dura sentenza del Giudice Sportivo con la speranza di vedere dimezzata la squalifica del difensore serbo.

Quello che è certo è che Milenkovic sarà uno dei grandi assenti per la partita di venerdì che la Fiorentina affronterà contro l’Inter al Franchi. Prandelli dovrà dunque fare a meno del suo stacanovista migliore, visto che il classe 1997 aveva saltato fino ad ora solo una partita (contro la Lazio) collezionando più di 2000 minuti in campo da inizio stagione con la maglia viola (contando anche la Coppa Italia). Nella classifica degli “immancabili” lo seguono Amrabat (con 1915 minuti giocati), Biraghi (con 1876 minuti giocati) e Dragowski (con 1800 minuti giocati). Chiude la top 5 viola Gaetano Castrovilli, che fino ad oggi ha giocato 1700 minuti. Il suo minutaggio rimarrà però fermo fino a metà febbraio, visto che anche lui è squalificato per la gara di venerdì contro l’Inter per l’espulsione rimediata a Torino.