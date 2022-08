“Milenkovic farebbe panchina alla Juventus. Per la crescita della Fiorentina serve il salto di qualità sugli esterni”

Il giornalista Alessandro Bocci è intervenuto a Radio Bruno per parlare di quella che è la situazione in casa Fiorentina. In particolare su Milenkovic ha detto: “Se il serbo dovesse andare alla Juventus, non credo farebbe il titolare. L’Inter sta tentando si tenere Skriniar, dunque temo più i bianconeri. Jovic? Viene da due anni da spettatore, ha bisogno di tempo. Mi preoccupa la condizione fisica di Dodo, anche se lo considero un grandissimo giocatore. Curioso di vedere Mandragora”.

E ancora: “I meccanismi del gioco di Italiano non sono semplici, per questo non mi aspetto che ci siano dei titolari fissi fin da subito. Se vogliamo vedere crescere questa squadra mi aspetto un salto di qualità da parte degli esterni e molta continuità da parte di Nico Gonzalez“.