Milenkovic-Fiorentina, una promessa che parte da lontano. Il serbo si lascerà da “buon amico”

Si lasceranno da buoni amici. Perché le promesse si mantengono. Come scrive La Gazzetta dello Sport, quella tra Milenkovic e la Fiorentina parte da lontano e potrebbe concretizzarsi presto.

L’offerta del West Ham per il centrale supera con i bonus i 15 milioni di euro e sta convincendo il club di Commisso che la cifra è giusta per far scattare quella stretta di mano che raccontava più o meno questo.

Il calciatore si sarebbe impegnato sempre al massimo in campo e non avrebbe lasciato la Fiorentina senza indennizzo.

Considerato che la scadenza di contratto fissata nel giugno del 2022 consente a Milenkovic di firmare tra pochi mesi con un’altra squadra di suo gradimento liberandosi poi a zero. Di contro il club, in caso di offerta congrua, si sarebbe impegnato a non bloccarne l’addio. L’offerta è arrivata e il serbo l’ha presa decisamente in considerazione.