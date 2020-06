Milenkovic: “Forza Zanardi, sei un’esempio di vita”

Nella giornata di ieri il campione paralimpico Alex Zanardi è stato coinvolto in un grave incidente con la Handbike in piena Val d’Orcia, e da ieri sera è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico le Scotte di Siena. La notizia ha sconvolto il mondo dello sport, tanto che anche il difensore serbo della Fiorentina Nikola Milenkovic questo pomeriggio ha dedicato un post su Instagram al campione. “In questo momento i miei pensieri vanno a te e alla tua famiglia. Sei un esempio di vita per moltissime persone. Sei una vera icona sportiva. Forza Alex 🙏❤”

Ecco il post pubblicato sul proprio profilo Instagram dal centrale classe ’97: