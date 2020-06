Milenkovic ha offerte dalla Spagna e presto dovrà essere fatta chiarezza sul suo futuro

La Gazzetta dello Sport si concentra sul mercato viola. La Fiorentina dovrà lavorare a fondo sul pacchetto arretrato visto che Pezzella ha offerte importanti dalla Spagna e Milenkovic, che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2022, non ha ancora fatto chiarezza sul suo futuro. Novità infine sul fronte stipendi. I giocatori viola hanno raggiunto l’accordo con Joe Barone per ridursi lo stipendio annuale di una mensilità. Iachini e lo staff hanno invece prolungato l’accordo con la Fiorentina per finire la stagione senza aumentare le mensilità.

