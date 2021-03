Milenkovic: “Il mio idolo Vidic.Firenze mi ha accolto benissimo. Martinez Quarta è eccezionale”

Il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic è intervenuto in un Q&A sui social parlando del suo arrivo nel calcio: “Per me c’è una storia strana, mia sorella ha iniziato a giocare a calcio e dopo due settimane ho iniziato anche io. Da bambino la scuola era la mia base, ma quando ho visto che andavo bene nel calcio ho continuato. Sono molto legato alla mia famiglia, ringrazio lei e tutta la famiglia”.

E sull’idolo: “Quando ero piccolo il mio idolo era Vidic, del Manchester. Guardavo i suoi video”.

E il primo giorno a Firenze: “Quando sono venuto qui non parlavo neanche italiano, a Firenze la gente mi ha sempre aiutato. Sia vicino alla Fiorentina che i tifosi, che mi hanno accolto in maniera bellissima. Quando si cambia paese non è semplice, Firenze mi ha accolto benissimo”.

E sulla città: “Mi piace andare nei ristoranti di qua, mi piace tantissimo la cucina italiana”.

E sul Lampredotto: “Mi piace con la salsa piccante”

E sulla difesa: “Martinez Quarta è eccezionale, si è inserito in maniera positiva. Sta giocando molto bene, queste partite con difese chiuse è importante che facciano gol”