Milenkovic: “Il nostro obiettivo è vincere la Conference League. Jovic farà bene, è un grande calciatore. Indossare la fascia di Astori è speciale”

Un visibilmente emozionato Nikola Milenkovic parla degli obiettivi della squadra della Fiorentina, delle prospettive da capitano e non solo: “Vogliamo vincere la Conference League, vogliamo regalare emozioni ai nostri tifosi. Fascia da capitano? Portare la fascia è speciale, quella di Davide Astori. Ora il capitano è Cristiano Biraghi e lo sta facendo molto bene, perciò adesso non voglio parlarne”.

Il numero 4 viola parla anche del connazionale Luka Jovic con bellissime parole: “Jovic gioca a calcio come pochi, grande calciatore. Vede sempre la porta, ha visione e tecnica. Viene da due anni non facili ma so quanto può dare e scommetto che farà bene. Sarà una stagione impegnativa, su tre fronti non sarà certamente facile. La squadra è migliorata, sono arrivati giocatori importanti che ci faranno fare un salto di qualità. Il valore aggiunto sarà che già da un anno lavoriamo col mister e ora tutto ci viene più naturale”.