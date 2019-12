Milenkovic: “Io e Vlahovic carattere duro e stessa fame. So quanto Dusan ha sofferto quando non segnava. In campo sono un figlio di…”

Giovani, serbi e di grandi prospettive. I giocatori della Fiorentina, Nikola Milenkovic e Dusan Vlahovic hanno queste caratteristiche che li accomunano: “Abbiamo giocato insieme ai tempi del Partizan – racconta Milenkovic a La Repubblica – lui era giovanissimo. Siamo simili nel carattere: il nostro è duro, tipico dei serbi. Abbiamo una grande fame, la voglia di lavorare, di crescere ogni giorno. Quando ha fatto gol contro l’Inter gli sono andato incontro per abbracciarlo perché so quanto ha sofferto quando non segnava. Ha fatto un gol incredibile e bellissimo: so quanto questo significherà per lui anche in futuro”.

Un Milenkovic che cambia molto quando veste la maglia viola e indossa gli scarpini da gioco: “Fuori dal campo sono tranquillo ma quando gioco, mi trasformo. Dentro il campo devi essere un po’ figlio di…In quel momento vivi emozioni forti come quelle di Boateng, che contro l’Inter ha difeso Dragowski e preteso le scuse di Lautaro“.