Milenkovic: “La Fiorentina ha grandi ambizioni e una storia importante. Ecco cosa è sufficiente per convincere i giocatori a venire a giocare qui”

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista al TGR Toscana. Di seguito le parole del serbo: “In questo momento ho tanta paura: non per me stesso, ma bensì per chi conosco, per la mia famiglia e per tutte le persone. Quello che è successo così velocemente in due settimane è letale: la mia speranza è che rispettando le regole presto usciremo da quest’incubo. Firenze? La città è meravigliosa, i tifosi sono fantastici e la Fiorentina è un club con grandi ambizioni e dalla storia importante. Non dimentichiamoci che hanno vestito la maglia viola giocatori del calibro di Baggio, Batistuta, Rui Costa e Antognoni: questo è sufficiente per convincere chiunque a venire a giocare alla Fiorentina“.