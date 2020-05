Milenkovic: “La pandemia ha bloccato tutto, anche il mio rinnovo con la Fiorentina. Milan e Napoli? Interessamenti che fanno piacere, ma io…”

Il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, è giunto ad un bivio: o accetta di legarsi al progetto viola, firmando un prolungamento, oppure abbraccerà nuove sfide. La stessa situazione in pratica che sta vivendo Federico Chiesa.

“L’interessamento di Milan e Napoli? Ovviamente fa piacere – racconta a La Gazzetta dello Sport – ma ho imparato che nel calcio conta la continuità di rendimento. Per questo sto cercando di maturare il più velocemente possibile. Cerco di mantenere i piedi per terra e pensare solo al lavoro. Sono della Fiorentina, il mio dovere e lavorare per crescere e per aiutarla. Per quanto riguarda il mio nuovo contratto coi viola, la pandemia ha rallentato tutto, ci sono altre priorità. Spero si torni a giocare presto, per il futuro c’è tempo. Chi ha più chance tra me e Chiesa di restare? Vi ho detto le mie cose, come intendo fare. Ma non so le scelte di Federico”.