Milenkovic, lo stop gli farà saltare diverse partite. I tempi di recupero e un obiettivo ben preciso

La Fiorentina ha fatto uscire nelle ultime ore un report sulle condizioni fisiche di Nikola Milenkovic ma come sempre accade in queste circostanze non ha comunicato i tempi di recupero.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio non è utopia pensare che il centrale tornerà ad essere al cento per cento solo dopo la sosta di fine settembre.

Il centrale serbo si ritroverebbe così a saltare verosimilmente non solo le ultime gare del mese con la Fiorentina ma anche gli impegni della Serbia in Nations League (il 24 contro la Svezia a Belgrado e tre giorni dopo in trasferta contro la Norvegia).

L’obiettivo sarebbe dunque quello di essere presente a Bergamo all’inizio di ottobre.