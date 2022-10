Milenkovic: “Non possiamo ripetere gli errori dell’andata: sarà una rivincita. Sappiamo che difendere alti è un rischio, ma a inizio stagione eravamo tra i migliori”

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha parlato nel giorno che precede la sfida contro l’Istanbul Basaksehir, valida per la quinta giornata del girone A di Conference League, sentite cosa ha detto:

“Gli errori da non ripetere sono i gol evitabili, avevamo fatto un buon primo tempo. Dovremo mettere in campo le nostre idee e sarà come una rivincita: siamo concentrati al massimo per domani. Dai periodi difficili se ne esce solo se siamo uniti, lavorando come stiamo facendo ogni giorno.

“Contro l’Inter siamo partiti male, ma ribaltare la gara non era facile: alla fine abbiamo perso e siamo delusi perché meritavamo di più. Il fatto che si torni subito in campo è positivo per rimediare e tornare a vincere. Sappiamo che difendere alto è un rischio, ma ad inizio stagione eravamo tra le migliori difese. I dettagli fanno la differenza, così come qualche episodio, anche se non cerchiamo alibi”.