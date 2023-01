Milenkovic non si muove, il NO all’Inter è definitivo. Il tentativo fatto con il procuratore e la risposta di Ramadani

Sono zero le possibilità che Milenkovic lasci la Fiorentina a gennaio per approdare all’Inter. Il club nerazzurro sta per affrontare la perdita in retroguardia di Skriniar indirizzato verso il PSG, ma non avrà il centrale serbo per sostituirlo.

I nerazzurri, dopo averlo corteggiato a lungo la scorsa estate, sono tornati a bussare per Milenkovic in queste ore, facendosi vivi con il manager Ramadani per sondare il terreno. In base alla ricostruzione fatta da La Nazione, il primo rimbalzo è avvenuto proprio con il procuratore, che ha ribadito la volontà di Nikola di restare a Firenze per concludere la stagione viola e rispettare la scelta presa qualche mese fa.