Milenkovic passa all’incasso, scatta il maxi ingaggio. Ma anche Jovic non se la passa di certo male

La Fiorentina, così come svelato dal suo presidente, Rocco Commisso, è una delle poche società di Serie A, per non dire l’unica, ad aver alzato il proprio tetto salariale rispetto alla scorsa stagione.

Chi ne ha beneficiato maggiormente è Nikola Milenkovic. Forte del suo nuovo contratto il difensore è passato a percepire tre milioni di euro netti a stagione.

Secondo i dati riportati dal Corriere dello Sport-Stadio, dopo il centrale serbo, il più pagato è Jovic, arrivato in estate dal Real Madrid, che dal club viola prende 2,5 milioni di euro. Tra i nuovi innesti di quest’anno (tra gennaio e l’estate) si segnalano Cabral e Ikone (1,7 milioni di ingaggio a testa), poi c’è Dodô (1,5), Mandragora (1,3) e Barak (1).