Milenkovic: “Ringrazio Montella per quello che ci ha dato e insegnato. Roma? Sconfitta pesante che non meritavamo. Ora ci vuole carattere”

Una pesante sconfitta e poi l’esonero dell’allenatore. Le ultime giornate vissute dalla Fiorentina sono segnate da questi due eventi di cui parla il difensore viola, Nikola Milenkovic, in un’intervista rilasciata a La Repubblica: “Una sconfitta pesante che non meritavamo. Per lunghi tratti abbiamo giocato alla pari. Ringrazio il mister per quello che ci ha dato e ci ha insegnato in questi mesi. Ora dobbiamo lavorare sodo e pensare subito alle prossime sfide, dobbiamo tornare a fare punti».

Ma come si esce da un momento così difficile e delicato? Milenkovic prova ad illustrare la propria ricetta: “Ci vuole carattere. E sempre lo stesso atteggiamento, la giusta mentalità: quella di vincere. Che poi vuol dire dimostrare che vuoi dare il massimo. Ci vogliono giocatori di esperienza, personalità”.