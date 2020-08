Milenkovic “ruba la scena” a Chiesa e si prende il posto da protagonista del mercato, ma a Firenze si spera nel lieto fine

Insieme al nome di Federico Chiesa, tra le trattative più importanti che potrebbero riguardare la Fiorentina questa estate c’è anche quella che riguarda Nikola Milenkovic. Il difensore serbo è ancora in bilico tra la permanenza a Firenze con annesso rinnovo del contratto o l’addio. È così che il protagonista del mercato viola, almeno per il momento, è lui. Nonostante la giovane età Milenkovic è ormai un veterano della retroguardia viola e, in attesa del rinnovo di Pezzella, una sua conferma di certo farebbe stare più tranquilli tutti. In caso di addio invece Pradè dovrà agire in fretta per trovare un sostituto all’altezza e, visto il livello del centrale, ci si potrebbe aspettare un colpo importante in casa Fiorentina. Milenkovic ruba la scena a Chiesa, ma la speranza a Firenze è quella di rivederli entrambi agli ordini di Iachini al ritorno in campo della Serie A.

