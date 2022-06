Milinkovic-Savic è il piano B della Fiorentina, ma non farebbe il titolare

Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato dell’interesse della Fiorentina per Vanja Milinkovic-Savic, estremo difensore del Torino nonché fratello del centrocampista della Lazio Sergej (LEGGI QUI).

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, però, il portiere granata ad oggi rappresenterebbe il piano B del club di Rocco Commisso. E potrebbe diventare qualcosa in più soltanto nel caso in cui la Fiorentina non riuscisse a raggiungere gli obiettivi principali: su tutti Gollini, Cragno e Vicario. Milinkovic-Savic arriverebbe però a Firenze non per fare il titolare, ma il vice di Terracciano.