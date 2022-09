Milenkovic scalpita per il rientro: attenzione ancora alta, ma le condizioni migliorano

Si comincia finalmente a svuotare l’infermeria della Fiorentina, dopo aver visto fin troppi ospiti nell’ultimo periodo pre sosta per le Nazionali. Come sottolinea la Repubblica, i segnali più incoraggianti arrivano da Nikola Milenkovic, che sta recuperando dalla lesione di basso grado all’adduttore breve della coscia destra.

Il centrale difensivo della Fiorentina può tornare in campo già per la partita contro l’Atalanta in programma il 2 ottobre. L’attenzione è alta, ma le condizioni migliorano e Nikola scalpita.