Serata di Nations League per la Serbia di Nikola Milenkovic, rimasto in campo per 90 minuti nel derby balcanico contro la Slovenia: vantaggio duplice per la squadra del difensore viola, grazie alle reti di Zivkovic e Mitrovic ma nella ripresa la rimonta slovena con Cerin e Sesko. Una beffa quindi per il centrale classe ’97, sul quale continua a rimanere qualche dubbio relativamente alla permanenza. Nessuna traccia invece di Matija Nastasic, convocato ma out dalla gara per problemi fisici.