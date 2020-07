Milenkovic: “Siamo riusciti ancora a mantenere la porta inviolata. Sono contento anche se potevamo essere più “cattivi” nella ripresa”

Al termine della gara di San Siro contro l’Inter, ha parlato così il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic: “Oggi abbiamo ottenuto un buon punto. E’ sempre difficile giocare contro l’Inter a San Siro. I nerazzurri hanno avuto alcune occasioni per passare in vantaggio nella prima frazione di gioco, così come noi nella ripresa. Sono contento del lavoro della squadra perchè siamo riusciti a mantenere ancora la porta inviolata. Adesso dobbiamo pensare subito alla partita contro la Roma. Terracciano? Ha fatto una partita pazzesca. Lui lavora sempre molto bene, è un ragazzo umile. Sono contento per lui e spero che Dragowski rientri presto. Abbiamo due portieri molto forti. Potevamo essere più cattivi nel secondo tempo anche se il pareggio ci sta”.

0 0 vote Article Rating