Milenkovic tentenna ancora tra una partenza per un top club o la permanenza in viola. La Fiorentina stabilisce un ultimatum

Il futuro del difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic continua ad essere un argomento su cui dover fare direttamente chiarezza. La Gazzetta dello Sport di stamani precisa che entro il prossimo weekend sarà chiaro il futuro del centrale viola, dato che la società non ha alcuna intenzione di andare oltre. Lui è apparso concentratissimo e attento ai dettagli in ritiro, ma non è dato ancora sapere quello che vorrà fare poi.

Nei prossimi giorni il suo procuratore Fali Ramadani incontrerà ancora una volta le società interessate al giocatore, recapiterà le offerte ufficiali alla Fiorentina, almeno quelle che partono da 15 milioni di euro. La voglia del difensore di restare a Firenze sembra esserci, ma pare uguale a quella di andare a giocare in un top club. Ma Ramandani è stato avvertito. L’ultimatum è per il 5 agosto, prima della partenza per l’amichevole contro il Betis Siviglia: o verrà trovata una soluzione, oppure si tratterà il rinnovo di contratto.