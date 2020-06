Milenkovic, tra una pressione di mercato e l’altra e l’attesa del rinnovo: ma la Fiorentina su chi punta al centro?

Da un lato c’è il rinnovo del contratto, che può diventare questione scottante nei prossimi mesi dato che la scadenza è al 2022. Dall’altro tanti interessi per un difensore giovane ma già esperto, di grande fisicità e che trova anche la via della rete a tratti. Nikola Milenkovic è da tempo nel mirino del Napoli, che ha provato a chiederlo alla Fiorentina già in diverse occasioni, scontrandosi però sempre sul muro del “No”; lo stesso ha provato a fare all’estero anche qualche club della Premier League ma per il momento l’interesse del serbo è sempre stato per la squadra viola. La difesa è uno dei reparti su cui la società viola andrà a intervenire e se da un lato c’è un centrale molto ambito, dall’altra c’è Pezzella, la cui permanenza non appare così scontata. E’ possibile che per puntare su un nuovo volto di grande caratura la Fiorentina debba rinunciare ad uno dei suoi titolari: gioventù o la rappresentanza della fascia da capitano. E’ il dilemma su cui si concentrerà l’attenzione della società gigliata.

