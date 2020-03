Milenkovic, una condizione indispensabile per rimanere alla Fiorentina. Richieste importanti per Pezzella, ma l’argentino…

Le situazioni più importanti per quanto riguarda la difesa della Fiorentina, sono quelle di German Pezzella e Nikola Milenkovic.

Ad ora, si legge su La Gazzetta dello Sport, le percentuali di permanenza per entrambi sono decisamente maggiori rispetto ad altri scenari. Però serviranno colloqui, incontri e nuovi contratti.

Il capitano non ha vissuto una buona stagione, anzi. Pezzella sta attraversando una stagione difficile. Tutto è cominciato con l’intervento necessario per la tripla frattura allo zigomo patita contro il Verona. Poi ci sono stati gli errori in campo e la positività al coronavirus. Ma il giocatore è di grande valore e per questo ha richieste, anche importanti. Pezzella però vorrebbe continuare a portare la fascia da capitano anche in futuro e le parti si incontreranno quando possibile.

Dal prolungamento del contratto ed adeguamento salariale passerà anche il futuro di Milenkovic. Pur essendo ancora piuttosto giovane è già al terzo campionato in Serie A, dove è stato titolare fin da subito. Ha giocato un Mondiale con la Serbia ed è seguito da molti club, soprattutto inglesi. La Fiorentina vorrebbe tenerselo, a fine stagione si parlerà di rinnovo.