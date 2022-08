Giungono buone notizie per i tifosi dalla Fiorentina sul fronte Milenkovic. In giornata si è svolto l’incontro tra l’entourage del difensore serbo e la dirigenza della Fiorentina per decidere il futuro di Milenkovic: cessione o rinnovo le due strade.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio Milenkovic dovrebbe rimanere alla Fiorentina, con le parti che stanno lavorando sul rinnovo del contratto che dovrebbe avere una durata pluriennale.