Milenkovic: “Vittoria molto importante per noi. Volevamo iniziare le qualificazioni con tre punti e ce l’abbiamo fatta”

Dopo la vittoria per 3-2 contro l’Irlanda ottenuta dalla Serbia nel match di ieri (dove è andato a segno anche l’attaccante viola Dusan Vlahovic), ha parlato così il difesnore della Fiorentina Nikola Milenkovic: “Questa è una vittoria molto importante per noi. Volevamo iniziare le qualificazioni con tre punti e ce l’abbiamo fatta. Dopo aver preso gol al primo tiro in porta al 18′, abbiamo subito reagito e mostrato tutta la nostra voglia di ribaltarla”