Milenkovic: “Vlahovic? In campo non ci sono amici. Amo questa città e questo club, per il rinnovo ho dato peso ai miei sentimenti”

Intervistato da La Repubblica, il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha trattato vari argomenti: “Vlahovic? In campo non ci sono amici, penserò soltanto alla Fiorentina e alla vittoria. Per quanto riguarda il rinnovo, mi hanno convinto le ambizioni del club, la voglia di crescere. Gli investimenti sulle strutture, come il Viola Park. Ma anche la conferma di Italiano è stata molto importante per me. Ho ascoltato il mio cuore, ho dato peso ai miei sentimenti. Amo questa città, questo club”.

Sulla Juventus ha aggiunto: “Sono sempre sfide toste, sentite e molto intense. Mi tengo il ricordo dell’ultima al Franchi, che ci ha regalato il ritorno in Europa. Lo volevamo fortemente”.