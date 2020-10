Milik e l’accordo che c’è già tra Fiorentina e Napoli. E se i viola facessero l’impresa, Vlahovic cambierebbe squadra

Per quanto riguarda Arkadiusz Milik, la Fiorentina ha già una bozza d’accordo con il Napoli sulla base di 20 milioni di euro più bonus. Per chiudere l’affare serve però l’ok della punta polacca. In questa sessione di mercato, Milik è stato ad un passo dalla Roma che però gli avrebbe garantito uno stipendio da 5 milioni l’anno per altrettante stagioni.

Se la Fiorentina riuscisse nell’impresa, ci sarebbe da capire poi cosa potrebbe succedere con Vlahovic. Per l’attaccante serbo ci potrebbe essere una cessione in extremis (ovviamente solo con la formula del prestito secco, la Fiorentina non è intenzionata a concedere neanche un diritto di riscatto) al Verona, che lo aveva già richiesto durante questo mercato. A riferirlo è La Repubblica.