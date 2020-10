Milik e Piatek: Due no ma con ragioni opposte. Il contatto infruttuoso con l’Inter

L’ultimo giorno di mercato, la Fiorentina è riuscita a prendere tre rinforzi come Martinez Quarta, Callejon e Barreca. Ma il club viola, nella ricostruzione fatta da La Nazione, è passato almeno un paio di volte dal tavolo del Napoli, ha cercato (e forse trovato) un accordo per Milik, ma alla fine ha dovuto incassare il suo no.

Opposto il discorso relativo a Piatek: in questo caso il giocatore era pronto ad accettare la maglia viola, ma è stato il club in cui gioca, l’Hertha Berlino, a non far raggiungere l’intesa (per la formula) con la Fiorentina. Da registrare, scrive ancora il quotidiano cittadino, anche un contatto con l’Inter per Pinamonti. Ma niente.

Il tutto così ha finito per tenere in bilico fino all’ultimo anche il futuro di Vlahovic che si sarebbe potuto giocare una chance a Parma. Comunque l’attaccante serbo non voleva lasciare Firenze. In alcun modo e tantomeno in prestito.