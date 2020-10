“Milik è stato mal consigliato nel non accettare l’offerta della Fiorentina. A gennaio la storia con il Napoli potrebbe concludersi”

Il rifiuto di Arkadiusz Milik di trasferirsi alla Fiorentina restando a Napoli pur essendo fuori rosa non è stata presa bene nell’ambiente partenopeo. Il giornalista Carlo Alvino, che segue da vicino la quotidianità del club di proprietà Aurelio De Laurentiis, ha commentato così la vicenda a Radio Kiss Kiss: “Arkadiusz Milik non è cattivo nell’anima? Sarà stato mal consigliato. Ingiusto prendersela con lui, perché è un bravo ragazzo? Il procuratore gli ha danneggiato l’immagine, su questo non c’è dubbio. In generale, la situazione legata al centravanti polacco è piuttosto brutta. Milik, dovete sapere, non ha accettato l’offerta della Fiorentina e, di conseguenza, resta a Napoli da separato in casa. Da vedere, adesso, se possa essere ceduto nella prossima sessione di calciomercato, quella di gennaio; ma in quel caso il club azzurro incasserebbe sicuramente una cifra molto più bassa. Immagino che questa storia possa concludersi così. Aspettiamo e vediamo cosa succede”.

