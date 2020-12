“Milik, figliolo caro, ma non potevi svegliarti prima quando ti volevano Fiorentina e Roma?”

Arkadiusz Milik è destinato ad essere uno degli uomini-mercato anche nella prossima sessione. La Fiorentina a settembre ha provato a prendere l’attaccante di proprietà del Napoli, non riuscendo però a portare a segno questo colpo.

Il polacco pronto al trasferimento a Torino? Per qualcuno non è così. Il giornalista Umberto Chiariello, intervenuto su Radio Punto Nuovo ha infatti spiegato: “La Juve vuole Milik, ma Milik non vuole la Juve. Figliolo caro ma non potevi svegliarti prima quando ti volevano Roma e Fiorentina?”.

A fine campionato Milik diventerà free agent, il Napoli ha necessità di venderlo necessariamente in questa sessione se vuol sperare di incassare qualcosa per lui.