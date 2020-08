Milik? Il sogno della Fiorentina per iniziare un grande progetto

Il centravanti polacco, Arkadiusz Milik, viene dato in uscita dal Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il giocatore potrebbe finire a Roma, visto che i giallorossi potrebbero perdere Dzeko. Per lui si parla anche di ipotesi Juventus non tramontata, ma il quotidiano in questione lo indica anche come il sogno della Fiorentina che sta per iniziare un grande progetto. Di certo c’è che il peso offensivo dei viola, con lui in campo, sarebbe aumentato in maniera esponenziale.

0 0 vote Article Rating