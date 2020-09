Milik rischia di ritrovarsi con l’acqua alla gola: è questo il fattore su cui punta la Fiorentina per sferrare il grande colpo

La Fiorentina non poteva competere con Juve e Roma per Arkadiusz Milik. La dirigenza viola ha dunque deciso di aspettare, di vedere cosa sarebbe successo, e semmai di provarci in ultima battuta. E il corso degli eventi sembrerebbe favorevole alla Fiorentina. Proprio in queste ore infatti è in corso l’ultimo summit tra gli agenti del giocatore, il Napoli e la Roma. Al termine della riunione o Milik avrà trovato l’accordo con i giallorossi, oppure salterà tutto. Secondo calciomercato.com la prima ipotesi ad oggi è molto complicata, visto che probabilmente salterà il passaggio di Dzeko alla Juve, superato dal ritorno di Morata. In tutto questo la Fiorentina rimane vigile, consapevole che Milik potrebbe anche abbassare le pretese se si ritrovasse con l’acqua alla gola, ovvero con l’ipotesi di rimanere a Napoli e fare tribuna. E’ lì che la Fiorentina potrebbe inserirsi, tentando il grande colpo a sorpresa.

