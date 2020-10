Milik si è già stufato della tribuna e vuole un nuovo club a gennaio: il Napoli si accontenta di poco ma la Fiorentina…

La stagione in tribuna che gli si è prospettata davanti a fine mercato ha già stufato Arkadiusz Milik, che vuole trovarsi un nuovo club a gennaio, con il quale poter giocare in vista degli Europei del prossimo giugno. Di certo c’è che a Napoli il polacco non giocherà mai, vista la scadenza di contratto al 2021 e il rifiuto al rinnovo. Secondo Calciomercato.com, un’idea di Milik era quella di andare a parametro zero alla Juve a fine stagione ma la volontà di giocare potrebbe cambiare le carte in tavola perché il classe ’94 vuole andarsene prima e per questo servirà un indennizzo. Che sarà minimo, perché il Napoli si accontenterà di poco, molto meno del suo valore naturalmente: se la Fiorentina avrà ancora i suoi classici problemi offensivi, è possibile che ci riprovi, dopo aver offerto anche fino a 25 milioni una ventina di giorni fa. Possibile però che il basso prezzo faccia gola a molti club, più importanti di quello viola, e apra un’asta dalla base cartellino bassa ma che contempli ingaggi anche fuori portata per Commisso.

